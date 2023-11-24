الفصائل الفلسطينية: نلتزم بوقف العمليات العسكرية بقدر التزام الاحتلال الإسرائيلي

قالت الفصائل الفلسطينية، إننا ملتزمون وقف عملياتنا العسكرية والصاروخية خلال الهدنة، ما التزمها الاحتلال الإسرائيلي، وفق نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».