حنان مطاوع: أتمنى أن يساهم «صوت وصورة» في وضع حلول لخطورة التكنولوجيا

نجح مسلسل صوت وصورة في تحقيق حالة كبيرة من التفاعل وخاصة لمناقشته الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة والمؤثرة في المجتمع، ومن بينها قضايا الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا وأخطارها.

حنان مطاوع تتحدث عن مسلسل صوت وصورة

وقالت الفنانة حنان مطاوع بطلة العمل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها بالفعل أصبحت مشكلة العصر والابتلاء الذي ابتلينا به قائلة: «خطورتها إنها بتضلل الحقيقة بيبقي الحق باطل والباطل حق مبتبقيش عارفة تميزي أو تحطي إيدك على الحقيقة وممكن يبقي مؤيدين الباطل أقوى كمان من مؤيدين الحق».

وتابعت حنان مطاوع: «ده شيء خطير للغاية وأنا شخصيا بخاف من التكنولوجيا على الرغم من إن غصب عنى بقيت أسيرة ليها وبعرف الأخبار منها»، مؤكدة أنّها لهذا السبب سعيدة بمسلسل صوت وصورة لأنّه قد يضع حل للمشكلات التي نواجهها في هذا الجانب.

يذكر أن مسلسل صوت وصورة شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم حنان مطاوع ووليد فواز وعمرو وهبة وصدقي صخر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمود عبدالتواب.