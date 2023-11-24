«المهيري» يقود غرفة العمليات المركزية للانتخابات الرئاسية بنقابة الخدمات الإدارية

انتهى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال اجتماعه الطارئ، من تشكيل غرفة العمليات المركزية بقيادته، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و 12 شهر ديسمبر المقبل.

تشكيل الغرفة

ضم تشكيل الغرفة: هشام فاروق المهيري رئيس النقابة رئيسا، وحمدي عرابي نائب رئيس النقابة وهشام عبد اللطيف الأمين العام، وحسام حنفي أمين الصندوق، وهشام عبد اللطيف ومختار أبو الفتوح عضوا مجلس إدارة النقابة لشئون الإعلام، ومحمد عبد اللطيف الأمين العام المساعد، وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد.. أعضاء.

وأكد المهيري، أن تشكيل الغرفة جاء تفعيلا لتوصيات المؤتمر العمالي الذي نظمته نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية الأربعاء الماضي لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية ومقرها النقابة العامة، وربطها بمثيلاتها الفرعية على مستوى المحافظات.

بداية خطة الدعم

أضاف «المهيري» أنه بناء على توصيات المؤتمر، فقد بدأ تنفيذ خطته دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتي استعرضها المؤتمر وجاءت بعنوان «من أجل مشاركة فعالة بالانتخابات الرئاسية».