هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين 3 دول آسيوية بينها الصين
كتب:
حسن رمضان
02:40 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية
ضربت هزة أرضية ظهر اليوم، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين 3 دول آسيوية «الصين - لاوس - فيتنام»، على عمق 10 كيلومترات.
وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين 3 دول آسيوية «الصين - لاوس - فيتنام»، على مسافة 135 كيلومترا، بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة سيماو الصينية، وعلى مسافة 58 كيلومترا شمال مدينة فونجسالي بلاوس.