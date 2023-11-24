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هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين 3 دول آسيوية بينها الصين

كتب:

حسن رمضان
02:40 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية ظهر اليوم، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين 3 دول آسيوية «الصين - لاوس - فيتنام»، على عمق 10 كيلومترات. 

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين 3 دول آسيوية «الصين - لاوس - فيتنام»، على مسافة 135 كيلومترا، بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة سيماو الصينية، وعلى مسافة 58 كيلومترا شمال مدينة فونجسالي بلاوس. 

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بقلم حسن رمضان