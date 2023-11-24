أستاذ علاقات دولية: العالم ينظر إلى مصر على أنها صانعة السلام في الشرق الأوسط

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ زيارة رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر، اليوم، دلالة على نظرة العالم إلى الدولة المصرية باعتبارها صانعة السلام في منطقة الشرق الأوسط.

«فارس»: مؤتمر اليوم دلالة كبيرة على ثقة المجتمع الدولي في مصر

أضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مؤتمر اليوم، الذي جمع الرئيس السيسي، ورئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي، بمثابة دلالة كبيرة على ثقة المجتمع الدولي في مصر ونظرتها الصائبة والسليمة في التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مزعزعة للأمن والسلم الدوليين.

تنسيق وتشاور مع مصر

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «متوقع تنسيق وتشاور كبيرين مع مصر في ظل هذه الزيارات، باعتبارها رافعة السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الزيارة لرئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي أتت بعد الكثير من المواقف المصرية الصلبة تجاه القضية الفلسطينية، التي أكدت ثوابت مصر لحل القضية وجعلت الموقف الغربي والدولي يتجه إلى الإيمان بمصداقية تعامل مصر مع القضية الفلسطينية وأنه لا حل ولا سلام في المنطقة إلا بتنفيذ حل الدولتين».