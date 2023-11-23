أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة.. عيار 18 يبدأ من 2324 جنيها

بلغت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس خلال منتصف التعاملات، نحو 2735 جنيها للشراء و2710 جنيهات للبيع، في محلات الصاغة بمصر، يضاف إليها قيمة المصنعية والضريبة، وذلك بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الصاغة منذ قليل.

تنشر «الوطن» تفاصيل سعر الذهب عيار 21، وكذلك تفاصيل سعر الذهب عيار 24، إذ بلغت أسعار الذهب عيار 24 اليوم الخميس، نحو 3126 جنيه للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3098 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 الآن 2344 جنيه للشراء و2324 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس داخل محلات الصاغة 1823 جنيهًا للشراء و1806جنيهًا للبيع، دون ضريبة ومصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1563 جنيه للشراء والبيع 1549 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب يبلغ 21 ألف و880 جنيهًا، وسجل سعر الأونصة في الأسواق العالمية 1990 دولار.