المستشار محمود فوزي: مليون نازح فلسطيني يعيشون في 156 منشأة تابعة لأونروا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن 108 موظفين دوليين قتلوا من هيئات الإغاثة الدولية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أن مليون نازح يقيمون في 156 منشأة من المنشآت التابعة لأونروا، كما أن 220 شخصا في المتوسط يشتركون في حمام واحد.

وتابع: كما أن هناك وحدة استحمام واحدة لكل 4500 شخص في ملاجئ أونروا، كما لا يمكن لأونروا بناء وحدات إضافية لعدم وجود وقود، وكل ذلك بهدف المزيد من الضغط على السكان حتى ينزحوا جنوبًا، وهو ما حذرت منه مصر أكثر من مرة.

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن منذ بداية تصاعد الأزمة اتخذت القيادة السياسية المصرية خطوات واضحة وحاسمة خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل لحلول عاجلة على المستويين الإنساني والسياسي.

وأوضح: «كما أجرى الرئيس السيسي عددًا من المباحثات مع المنظمات والقوى الإقليمية والدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ونظمت مصر بمشاركة عدد من زعماء العالم وقادته قمة القاهرة للسلام، ومثلت هذه القمة تحركًا مصريًا دبلوماسيًا جادًا لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية للضغط على دولة الاحتلال».