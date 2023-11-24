هنية: الاحتلال الإسرائيلي رضخ لإرادة شعبنا الأبي وتوصلنا لاتفاق الهدنة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إننا استطعنا مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته، فقد راهن الاحتلال على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية.

وأضاف «هنية»، في كلمته التي عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال رضخ لإرادة شعبنا الأبي ما أدى إلى التوصل لاتفاق الهدنة، وذلك نتيجة تمسكنا بوحدة الشعب والأرض والمصير، فلن نغادر مواقعنا ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».