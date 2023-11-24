جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر النازحين في جنوب غزة من العودة للشمال

بالتزامن مع سريان تنفيذ الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، ألقت دولة الاحتلال الإسرائيلي منشورات تمنع النازحين في جنوب القطاع من التوجه إلى الشمال، وذلك عبر منشورات ألقتها طائرات الاحتلال صباح اليوم.

الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات على جنوب غزة لمنع النازحين من العودة

وذُكر في المنشورات التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويُمنع التجول فيها.

وأضاف المنشور: «من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية جنوب القطاع».

وأضافت الوكالة أنه بمجرد بدء تنفيذ الهدنة الإنسانية المؤقتة بدأ المواطنون في الاستعداد للعودة إلى منازلهم في الشمال، مستخدمين جميع وسائل المواصلات المتاحة «عربات كارو، مركبات خاصة»

وقال تلفزيون فلسطين في نبأ عاجل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت إلقاء قنابل الغاز لمنع النازحين من جنوب القطاع التوجه إلى الشمال، إلا أنها سرعان ما أطلقت عليهم الرصاص الحي.

وتم التوصل لهوية أحد الشهيدين وهو الشاب زكريا الشنتف (26 عاما) الذي استشهد عقب إطلاق النار عليه ما أدى لإصابته في الصدر، بينما بقيت هوية الشهيد الآخر مجهولة.

وتابعت القناة التلفزيونية أن إطلاق الرصاص الحي على النازحين أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة العشرات.

الهدنة في قطاع غزة

وبحسب المعلن فأن الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، حيث سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيلين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

سيدخل على مدار اليوم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية و4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

وخلال الأيام الأربعة المقبلة، ستحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث يقدر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة، ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق شعبنا على مدار 48 يوما، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».