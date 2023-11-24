نبيل الحلفاوي: تحدي الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي يعكس صلابة أصحاب الأرض والحق

علّق نبيل الحلفاوي على مشاهد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وكتب: «مجرمو الحرب أرادوا أن يحبسوا حتى المشاعر وأن يقهروا القلوب، فحذّروا من أي مظاهر احتفالية وداهموا بيوت المفرج عنهم.. فخرج الفلسطينيون بحشود تتظاهر وتهتف رافعةً الأعلام الفلسطينية في تحدٍ سافر ورائع يعكس صلابة أصحاب الأرض وأصحاب الحق».

مجرمو الحرب أرادوا أن يحبسوا حتى المشاعر وأن يقهروا القلوب فحذروا من أية مظاهر احتفالية وداهموا بيوت المفرج عنهم..

فخرج الفلسطينيون بحشود تتظاهر وتهتف رافعة الأعلام الفلسطينية في تحد سافر ورائع يعكس صلابة أصحاب الأرض وأصحاب الحق. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 24, 2023

أميرة سليم تعلق على مشاهد الأسرى

وعلقت أيضا السوبرانو أميرة سليم عبر تويتر كاتبةً: «حتى شوية فرحة في قلب النكبة مستكترينها عليهم».

وكتب المنتج محمد العدل: «هل سمعتم عن أسرى من الأطفال إلا لدى إسرائيل الدولة المتحضرة فى المنطقة كما يدعون ببجاحة يقولون الإفراج عن 24 امرأة و15 طفلا».

بايدن يشكر السيسي على الوصول للهدنة في غزة

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الوصول إلى تنفيذ هدنة إنسانية في غزة، وصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الصفقة الإنسانية مجرد بداية ومرت بسلام حتى الآن، والهدنة فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ويجب العمل على حل الدولتين لنشر السلام في المنطقة.