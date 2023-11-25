غدا.. آخر موعد للاشتراك في دورة «الأخطاء اللغوية» بنقابة الصحفيين

قالت نقابة الصحفيين إن غدا، آخر موعد لتلقي طلبات الزملاء الصحفيين الراغبين في الاستفادة من الدورة التدريبية المجانية التي تعقدها النقابة تحت عنوان نحو لغة تحريرية صحيحة.. كيف تتجنب الأخطاء اللغوية؟، وذلك بمركز اللغة والثقافة العربية في جامعة القاهرة.

منح تدريبية بنقابة الصحفيين

وكانت أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين توفير 30 منحة تدريبية للصحفيين من مركز اللغة والثقافة العربية في جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد عمار مدير المركز، على أن تعقد الدورات التدريبية أيام الاثنين 18 ديسمبر، والخميس 21 ديسمبر، والاثنين 25 ديسمبر، والخميس 28 ديسمبر من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

اليوم العالمي للغة العربية

وأوضحت النقابة أن ذلك يأتي على هامش إحياء اليوم العالمي للغة العربية، علما بأن الدورة مجانية، ويحاضر فيها الدكتورعرفة حلمي الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة القاهرة.