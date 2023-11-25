تراجع مفاجئ بأسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 25-11-2023، خلال ختام التعاملات اليومية بمحلات الصاغة، تراجعًا يقدر بنحو 5 جنيهات بالنسبة لعيار 21، كما تراجع بنحو 6 جنيهات بالنسبة لعيار 24.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2785 جنيها دون مصنعية، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 3183 جنيها في ختام التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر دون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر وسجل استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2918 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2785 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2387 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1857 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 25-11-2023 تراجعاً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 22280 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2003 دولارا.