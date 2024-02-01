كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة.. اعرف المستندات المطلوبة والخطوات

بطاقة التموين من أهم خدمات الدعم التي تقدمها الدولة للمواطن المصري، حيث تمكنه من الحصول على السلع التموينية المدعمة بأسعار مخفضة، وتشمل الخبز والسكر والأرز والزيت والفول والعدس وغيرها، لذا يهتم كثير ممن ليس لديهم بطاقات تموينية معرفة كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة.

وكي يتمكن المواطن من الحصول على السلع بأسعار مخفضة يمكنه معرفة كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة

تتمثل المستندات المطلوبة لـ استخراج بطاقة تموين لأول مرة فيما يلي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمواطن.

- صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية للسكن.

- صورة من شهادة الميلاد للأبناء.

- صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة الوفاة.

خطوات استخراج بطاقة تموين لأول مرة

- تحديد مكتب التموين التابع للسكن من خلال موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال إدخال الرقم القومي للمواطن واسم المحافظة ورقم الهاتف المحمول.

- تقديم المستندات المطلوبة إلى مكتب التموين عن طريق التوجه إلى المكتب في موعد العمل الرسمي.

- استيفاء البيانات المطلوبة والتي تشمل الآتي:

(الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، الحالة الاجتماعية، رقم الهاتف المحمول، العنوان الحالي، العنوان السابق إن وجد)

- دفع الرسوم المقررة.

- استلام البطاقة التموينية بعد نحو 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم.

كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة من دعم مصر

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية استخراج بطاقة تموين لأول مرة إلكترونيًا من خلال موقع دعم مصر، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع دعم مصر من هنـــــــــــــــا.

- الضغط على «خدمات تموينية للمواطنين».

- الضغط على «إصدار بطاقة تموين جديدة».

- إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل «الرقم القومي للمواطن، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، الحالة الاجتماعيةن رقم الهاتف المحمول، العنوان الحالي، العنوان السابق إن وجد».

- الضغط على «إرسال».

يتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المسجل في الطلب، تتضمن رقم الطلب وتاريخ الحضور إلى مكتب التموين التابع للسكن.

وحال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يمكن الاتصال بالخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية على رقم 19280.

كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة من بوابة مصر الرقمية

يمكن استخراج بطاقة تموين لأول مرة من بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــا.

- اضغط على خدمات التموين.

- اضغط على «إصدار بطاقة تموين جديدة».

- إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي، والإدارة التموينية ومكتب التموين التابع له من القوائم المتاحة أمامك.

- يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية.

- اضغط على «موافق على الشروط والأحكام».

- إدخال العنوان الذي تريد استلام بطاقة التموين الجديدة عليه بالتفصيل.

- عرض البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على «تعديل»، ثم اضغط على «التالي».

- عرض ملخص الطلب وهي تكلفة إصدار بطاقة تموين جديدة، راجع المبلغ المطلوب قبل السداد، واضغط على «سدد الآن».

- اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك، سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل «خالص».

- حال السداد بالبطاقات، أدخل بيانات بطاقتك وهي رقم البطاقة المطبوع على الكارت، وتاريخ انتهاء الكارت، ثم أخل الرقم السري، واضغط على «سدد الآن».

- حال الدفع عن طريق شبكات شركات التحصيل مثل أمان ومصاري، أدخل بريدك الإلكتروني ورقم المحمول الخاص بك، ثم اضغط على «التالي».

- سيظهر لك كود السداد، احفظ الكود أو التقط صورة له، أو طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك، وأخبر المسؤول أنّك تريد السداد لمصر الرقمية، واطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد.

- ستظهر لك رسالة بأنّه تم «إرسال طلبك بنجاح»، ويمكنك تتبع الطلب بالضغط على «تتبع الطلب»، أو العودة إلى الصفحة الرئيسية.

تعليمات يجب مراعاتها عند استخراج بطاقة تموين لأول مرة

- لا يجوز استخراج أكثر من بطاقة تموين لنفس الشخص.

- يحق للأسرة التي تضم أكثر من 5 أفراد استخراج بطاقة تموين لكل فرد.

- يحق للأسرة التي تضم أقل من 5 أفراد استخراج بطاقة تموين واحدة فقط.

مزايا بطاقة التموين

- توفر بطاقة التموين للمواطن العديد من المزايا، وتشمل ما يلي.

- الحصول على السلع التموينية المدعمة بأسعار مخفضة.

- صرف الخبز المدعوم من خلال المخابز التموينية.

- الحصول على الدعم النقدي المخصص للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وتعد بطاقة التموين من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطن المصري، حيث تمكنه من الحصول على السلع التموينية المدعمة بأسعار مخفضة، وتمثل أهمية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.