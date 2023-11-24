تغير مفاجئ في حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات، تحوّلا مفاجئا في درجات الحرارة، وسط سيطرة ظاهرة جوية جديدة تستدعي ارتداء الكمامات الواقية أثناء الخروج في الشوارع، خصوصًا لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتشهد حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة ارتفاعا مفاجئا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، إذ من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وأقاليم شمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على محافظات جنوب الصعيد، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا على معظم أنحاء البلاد.

أماكن سقوط الأمطار

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات والوجه البحري، وشمال الصعيد.

الطقس في القاهرة اليوم

وفيما يخص حالة الطقس في القاهرة اليوم، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسط نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

درجة الحرارة اليوم بالمحافظات

وتسجل درجة الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة في مصر الآتي:

- محافظات الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

الطقس في الأيام المقبلة

ويشهد الطقس في الأيام المقبلة، نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات، وأتربة عالقة نهارًا، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بدءًا من الأحد، واضطراب الملاحة البحرية.