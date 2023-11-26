سوزان نجم الدين تحتفل بعيد ميلادها بالدعاء لأهل غزة: أتمنى الهدنة تستمر

احتفلت الفنانة سوزان نجم الدين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بعيد ميلادها والذي يصادف أول يوم بالهدنة من الحرب على أهل غزة.

وكتبت سوزان نجم الدين قائلة: «شو حلو إنه يصادف عيد ميلادي مع أول يوم بالهدنة الإنسانية مع هالحرب الظالمة وغير الانسانية.. لتكون أول أمنياتي بعامي الجديد هو إنه تستمر الهدنة العمر كله ويعم الحب والسلام على الكون كله، تاني أمنياتي إنه ترجع الحياة لطبيعتها وينتهي الظلم والشر والحروب من العالم، ونرجع نعيش من جديد».

وأضافت سوزان قائلة: «الشهداء الله يرحمهم ماتوا وراحوا لعند الرحمن الرحيم.. بس إحنا متنا ألف موتة بها الحرب اللعينة اللي قتلت فينا معاني كتير.. وقلبت حياتنا رأسا على عقب.. أمنيتي نطلع من هالكابوس ونرجع نعيش الحب والسلام والاستقرار والإبداع والحياة الاجتماعية الطبيعية لنحسّ إنه عايشين وفيه قيمة لوجودنا على ها الأرض».

واختتمت سوزان: «بدي أشكر كل مين بحبني لأنه بستمد منو طاقة إيجابية بتخليني ضوّي من جوّا.. وبدي أشكر كل مين أذاني بكلمة أو تصرّف لإني استمديت منه طاقة التحدّي عشان أطوّر نفسي وأكون أحلى وأنجح وأعمق وأبسط حتى أقدر أسامحه وأقدر أبادله الإساءة بالحب».