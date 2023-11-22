«الاتصالات»: خطة لتحسين الإنترنت وإحلال شبكات النحاس بكابلات ألياف ضوئية

أكّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا لمدة 5 أعوام متتالية، إذ بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3%، فيما بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 5% صعودا من 3.2% في عام 2014.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات خلال مشاركته في ملتقى شركاء أعمال IBM الذي عقدت فعالياته في المتحف المصري الكبير، تحت شعار التراث التكنولوجي لاستعراض أحدث حلول وخبرات IBM للذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI.

وأضاف وزير الاتصالات أنَّ مصر حققت صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار بنسبة نمو سنوية 10%، وتحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي، إذ أصبحت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) صعودا من (ب) في عام 2020، و(ج) في عام 2018.

وأشار إلى أنَّ وزارة الاتصالات، تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، منها:

- رفع كفاءة شبكة الإنترنت لتصل إلى 100 ميجابت/ثانية على مستوى الجمهورية.

- إحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه.

- مضاعفة عدد أبراج المحمول 5 أضعاف.

- تقديم 168 خدمة حكومية رقمية.

- تنفيذ مشروعات باستثمارات 55 مليار جنيه لتحقيق التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة.

- ربط كابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لـ9.3 مليون مبنى.

- تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال إنشاء وتطوير 2700 برج محمول.

- تطوير 1700 مكتب بريد.نشر الثقافة الرقمية لنحو 500 ألف مواطن.

- مضاعفة ميزانية التدريب وأعداد المتدربين لترتفع من 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه في 2023-2024.

- التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة.

- تنمية الصادرات الرقمية من التعهيد وتصدير الخدمات 5 أضعاف لترتفع من 1.8 مليار دولار في 2020 وصولا إلى 9 مليارات دولار في 2026.

- التوسع في إقامة مراكز جديدة للابتكار.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركةIBM بشأن استخدام حلول الذكاء الاصطناعي التوليديGenerative AI والرقمنة الذكية لدورات العمل بالمؤسسات الحكومية، ورقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتنص مذكرة التفاهم على أن توفر شركةIBM خبراء فى مجال الذكاء الاصطناعي لتدريب وتقديم الدعم والاستشارات لفريق التطوير من مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كذلك ستتعاون الوزارة مع شركةIBM فى إنشاء واعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على منصة watsonx، والتى تمثل الجيل القادم من منصات البيانات والذكاء الاصطناعي والمبنية على أفضل التقنيات مفتوحة المصدر.

ومن جانبها، قالت مروة عباس المدير العام لشركة IBM مصر: " فخورين بتوسيع شراكة IBM مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي، والتى من شأنها إحداث تغيير جذرى بالشركات والمجتمعات. بموجب الاتفاقية، ستعمل IBM مع الوزارة للاستفادة من منصة watsonx لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، وتوفير الاستشارات الفنية والتدريبات التقنية لتطوير فرق الذكاء الاصطناعي والتأكد من أن النماذج التجريبية تحسن من إجراءات العمل بالقطاعات الحكومية."