تسجيل عداد كهرباء جديد.. اعرف الأوراق المطلوبة والرابط الإلكتروني

أتاحت وزارة الكهرباء العديد من الطرق أمام المواطنين لتسجيل طلب عداد الكهرباء، أو تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهريا دون الحاجة لآنتظار المحصل، حيث تتم الخدمات إلكترونيا بشكل سريع، ما أتاح لجميع المواطنين الحصول على الخدمات سريعا دون التكدس في طوابير أمام شركات الكهرباء للحصول على الخدمة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل عداد كهرباء جديد

حددت وزارة الكهرباء عددا من الأوراق المطلوبة للراغبين في تسجيل عداد كهرباء جديد لوحدة سكنية أو عقار أو منشأة تجارية أو صناعية، كما يلي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي بصاحب الطلب.

- صورة من ملكية الوحدة السكانية أو العقار أو الوحدة التجارية.

- صورة من مقايسات العداد.

- موافقة من الحي على أنّ الوحدة قانونية.

- تقديم الملف الضريبي إذا كانت الوحدة تجارية.

- صورة إيصال المياه أو أحد المرافق.

- تقديم المستندات سالفة الذكر للشركة التابع لها مقر الوحدة السكنية أو المنشأة التجارية.

خطوات تسجيل عداد كهرباء بالمنصة الموحدة للكهرباء

- الدخول إلى المنصة الموحدة للكهرباء من هنـــا.

- الضغط على خدمة تركيب عداد كهربائي.

- اختيار المحافظة، المنطقة، رقم العقار.

- اختيار نوع الوحدة، سواء سكني - تجاري - إداري - خدمات.

- إرسال صور للعقار من الخارج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الضغط على إرسال الطلب.

- سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام.

- كتابة البيانات المطلوبة الكاملة.

- رفع صورة للبطاقة الشخصية أمامية وخلفية.

- رفع عقد ملكية للوحدة الراغب في تركيب العداد لها.

- إرفاق صورة لإيصال الممارسة الأخير.

- إرفاق صورة للعقار من الخارج.

رابط تسجيل القراءة الشهرية لعداد الكهرباء

في ذات السياق، أتاحت وزارة الكهرباء لأصحاب العدادت القديمة والتقليدية، الحق في قراءة العدادات العادية شهريا وتسجيلها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ومعرفة قيمة استهلاك الشهري، دون الحاجة لانتظار المحصل شهريا عبر الطرق التالية.

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- تسجيل قراءة عداد شهريا من هنــــــــا.

- تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب العداد.

- تسجيل رقم العداد الموجود أعلى الفاتورة.

- الضغط على تسجيل.

- تظهر قيمة الفاتورة الشهرية.

25 خدمة إلكترونية لكهرباء مصر

في ظل استمرار تعميم خدمات التحول الرقمي، أتاحت وزارة الكهرباء نحو 25 خدمة إلكترونية لجميع خدمات الكهرباء، يمكن الحصول عليها أون لاين وبشكل سريع ودون الحاجة للذهاب إلى شركات الكهرباء وفروعها في جميع المحافظات، كما يلي.

- شهادة بيانات تعاقد.

- شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة العداد.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- رفع العداد.

- تسجيل بيانات عداد بالحساب.

- فحص العداد.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

- احسب فاتورتك.

- استعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء.

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- استخراج كارت شحن للعداد بدل تالف.

- تنازل عن ملكية العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- تصحيح قراءة العداد.

- تصحيح بيانات صاحب العداد.

- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- سداد دفعة مقدمة للعداد.

- توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية.

- توصيل تيار وتركيب عداد إنشائي.

- خدمة الأعطال والشكاوى.

- توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- خدمة الاستفسارات والمقترحات.

خطوات معرفة قيمة الاستهلاك الشهر للكهرباء

- زيارة موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- الضغط على أيقونة «منصة الدفع الإلكتروني».

- إدخال رقم هاتف لصاحب العداد.

- اختيار الشركة التابع لها العداد في القاهرة الكبرى والمحافظات.

- إدخال رقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على أيقونة البحث والاستعلام عن الفواتير لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء شهريا.