إطلاق قافلة توعوية وطبية شاملة في السويس الأربعاء المقبل

تشهد جمعية الشرقية لتمنية المجتمع في محافظة السويس، تنظيم قافلة توعوية تشارك بها عدد من الجهات منها الشئون الصحية ومحو الأمية ووحدة السكان بالمحافظة.

موعد تنظيم القافلة التوعوية بجمعية الشرقية لتنمية المجتمع

قالت سيدة رفاعي حسن مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في السويس، في بيان، إنه سيتم تنظيم قافلة توعوية إعلامية وصحية متكاملة بمشاركة وحدة السكان في محافظة السويس وعدة جهات ذلك يوم الأربعاء المقبل بجمعية الشرقية لتنمية المجتمع خلف مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة المثلث تنطلق من العاشرة صباحا.

كشف طبي مجاني في 6 تخصصات ومحو أمية

وأوضحت مير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبارفي محافظة السويس أن القافلة تحتوى على امتحانات محو الأمية و كشف طبي مجانا لعدة تخصصات «باطنة ونساء وأنف وأذن وجراحة وأطفال وعلاج مجاني»، بمشاركة وحدة السكان بالمحافظة وجمعية أحباب الأنبياء ومديرية الصحة والأوقاف، وبعض الجمعيات

حوافز عينية لمن يؤدي امتحان محو الأمية

وتابعت أن القافلة سوف تشهد توزيع حوافز عينية على من يؤدي امتحان محو الأمية من المواطنين وعلى كل طالب جامعة يرغب في إنجاز تكليف محو الأمية التوجه للجمعية للحصول على الدارسين المستفيدين من الخدمات المقدمة بالقافلة حيث أن مكانها سهل الوصول إليه للجميع.