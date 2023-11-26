«اقتصادية النواب»: عدد ضحايا الأطفال والنساء في غزة وصمة عار للمجتمع الدولي

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بمثابة خزي وعار على حقوق الإنسانية التي تنتهك بشكل صريح في هجوم سافر على الأطفال والنساء، والذين يشكلون 75% من الضحايا.

استهداف جيش الاحتلال للنساء والأطفال

وأضاف في بيان صحفي استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للنساء والأطفال بمثابة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والبشرية.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلعب دورًا إنسانيًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الهجوم الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، ما يمكن أن يطلق عليه جرائم ضد الإنسانية.

وثمن دور مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري على دورهم المهم والمحوري في أعمال الإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.