«أزهرية سوهاج» تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة «شيخ معهد» لمعهدين

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية حاجتها لشغل وظيفة «شيخ معهد بنين الباسكية الإعدادي»، و«شيخ معهد فتيات زينب أحمد جاد الإعدادي الثانوي ببرخيل» بإدارة البلينا، اعتبارًا من غدا الاثنين ولمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

شروط وظيفة المنطقة الأزهرية

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

- الحصول على مؤهل عال تربوي أزهري، أو مؤهل عال أزهري مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

- أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل، ويسمح للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الأزهرية في التقدم لوظيفة شيخ معهد ابتدائي.

- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن يكون على رأس العمل.

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

الأوراق المطلوبة بالوظائف الخالية

أما عن الأوراق المطلوبة فهي:

- طلب مستوفٍ للبيانات

– صورة من خطاب اجتياز الكادر الوظيفى للمتقدم

– صورة من بطاقة الرقم القومي

– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها

– صورة من مباشرة العمل

مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، تقدم الطلبات بمقر الإدارة.