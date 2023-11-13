رئيس «أزهرية سوهاج» يوجه بتكثيف الجهود لتنفيذ مبادرة «علمني» بالمعاهد

التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم ‏الاثنين، الموجهين الأوائل في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات لمتابعة ‏تنفيذ مبادرة «علمني»، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة. ‏

تناول الاجتماع مناقشة نتائج تنفيذ مبادرة «علمني» خلال شهر أكتوبر بمعاهد المرحلة ‏الابتدائية التابعة منطقة سوهاج الأزهرية والوقوف على آخر المستجدات، وذلك بحضور هيثم خلف ‏مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفني والمسؤولين عن المبادرة.‏

الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري

وخلال اللقاء، أشار رئيس المنطقة إلى أهمية المبادرة وهدفها وتكثيف الجهود من أجل تحسين ‏مستوى الطلاب وأن تطبيقها في المرحلة الابتدائية يأتي في إطار شمول السلم التعليمي من ‏بدايته، مضيفًا أن المنطقة تستهدف الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري، ومن ثم تتبنى جميع ‏المبادرات والأفكار التي تسهم في ذلك. ‏

تحسين مستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية

جدير بالذكر أن مبادرة «علمني» انطلقت العام الماضي بمعاهد المرحلة الابتدائية بناء على ‏توجيهات رئيس المنطقة بسوهاج، بهدف تحسين مستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية في اللغة العربية ‏والإنجليزية والرياضيات، تحت إشراف إدارة التوجيه الفني.‏