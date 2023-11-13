رئيس «أزهرية سوهاج» يوجه بتكثيف الجهود لتنفيذ مبادرة «علمني» بالمعاهد
كتب:
فهد فكري بلوم
07:56 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء
التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، الموجهين الأوائل في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات لمتابعة تنفيذ مبادرة «علمني»، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.
تناول الاجتماع مناقشة نتائج تنفيذ مبادرة «علمني» خلال شهر أكتوبر بمعاهد المرحلة الابتدائية التابعة منطقة سوهاج الأزهرية والوقوف على آخر المستجدات، وذلك بحضور هيثم خلف مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفني والمسؤولين عن المبادرة.
الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري
وخلال اللقاء، أشار رئيس المنطقة إلى أهمية المبادرة وهدفها وتكثيف الجهود من أجل تحسين مستوى الطلاب وأن تطبيقها في المرحلة الابتدائية يأتي في إطار شمول السلم التعليمي من بدايته، مضيفًا أن المنطقة تستهدف الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري، ومن ثم تتبنى جميع المبادرات والأفكار التي تسهم في ذلك.
تحسين مستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية
جدير بالذكر أن مبادرة «علمني» انطلقت العام الماضي بمعاهد المرحلة الابتدائية بناء على توجيهات رئيس المنطقة بسوهاج، بهدف تحسين مستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، تحت إشراف إدارة التوجيه الفني.