تفاصيل أعلى شهادة ادخارية من بنك قناة السويس.. عائد يصل إلى 19%

يقدم بنك قناة السويس للعملاء العديد من البرامج الإدخارية، والتي تختلف عن بعضها وفقا لطبيعة كل شهادة، أبرزها شهادة إدخار تصل مدتها إلى 3 سنوات، ويعتبر عائدها الأعلى داخل البنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة بنك قناة السويس الإدخارية، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة

- يحصل على الشهادة الأفراد الطبيعيين.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات داخل بنك قناة السويس.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- صرف العائد شهريا.

- تصل نسبة العائد إلى 19%.

- يحتسب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

- إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.

المستندات المطلوبة

- للعملاء الحاليين طلب اصدار الشهادة الادخارية.

- للعملاء الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار الشهادة الادخارية.