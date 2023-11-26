رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل أعلى شهادة ادخارية من بنك قناة السويس.. عائد يصل إلى 19%

كتب:

مريم حنفي
02:25 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
أموال

أموال

يقدم بنك قناة السويس للعملاء العديد من البرامج الإدخارية، والتي تختلف عن بعضها وفقا لطبيعة كل شهادة، أبرزها شهادة إدخار تصل مدتها إلى 3 سنوات، ويعتبر عائدها الأعلى داخل البنك. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة بنك قناة السويس الإدخارية، والتي جاءت كما يلي: 

 

تفاصيل الشهادة 

- يحصل على الشهادة الأفراد الطبيعيين. 

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات داخل بنك قناة السويس.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- صرف العائد شهريا. 

- تصل نسبة العائد إلى 19%. 

- يحتسب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

- إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.

 

المستندات المطلوبة 

- للعملاء الحاليين طلب اصدار الشهادة الادخارية. 

- للعملاء الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار الشهادة الادخارية.

 

اقرأ المزيد:

تفاصيل شهادات ادخار بنك قناة السويس بالعملة الأجنبية.. تصل إلى 5 سنوات

تفاصيل شهادة weekend saver من بنك قناة السويس.. عائد أسبوعي

الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس.. عائد ثابت والمدة تصل لـ5 سنوات

بنك قناة السويس: ارتفاع الودائع لـ75.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

«بالورقة والقلم».. كيف تحسب أرباح 25 ألف جنيه من بنك قناة السويس؟
بقلم مريم حنفي