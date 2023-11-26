تفاصيل أعلى شهادة ادخارية من بنك قناة السويس.. عائد يصل إلى 19%
كتب:
مريم حنفي
02:25 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
أموال
يقدم بنك قناة السويس للعملاء العديد من البرامج الإدخارية، والتي تختلف عن بعضها وفقا لطبيعة كل شهادة، أبرزها شهادة إدخار تصل مدتها إلى 3 سنوات، ويعتبر عائدها الأعلى داخل البنك.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة بنك قناة السويس الإدخارية، والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة
- يحصل على الشهادة الأفراد الطبيعيين.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات داخل بنك قناة السويس.
- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.
- صرف العائد شهريا.
- تصل نسبة العائد إلى 19%.
- يحتسب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.
- يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.
- إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة.
المستندات المطلوبة
- للعملاء الحاليين طلب اصدار الشهادة الادخارية.
- للعملاء الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة الى طلب اصدار الشهادة الادخارية.