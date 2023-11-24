38 لجنة تفتيشية مفاجئة على الوحدات المحلية والمديريات خلال 15 يوما ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري يعرقل جهود الدولة التنموية.

تكثيف جهود وحملات المتابعة بالقرى والمراكز

وأشار محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

38 زيارة تفتيشية مفاجئة على المصالح الحكومية

وأعلن محافظ بني سويف، إنه خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري، عن توجيه 38 زيارة تفتيشية مفاجئة من التفتيش المالي والإداري في المحافظة، شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، والمدارس والوحدات الصحية والبيطرية وغيرها من المصالح الحكومية في مراكز المحافظة، والتي رصدت عدد من الملاحظات بينها حالات غياب، مع وجود بعض التقصير في منظومة العمل.

التوجيه بتلافي القصور ومحاسبة المقصر

وكلف المحافظ، مسؤولي الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في حالات غياب، والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب.