سفير كوريا الجنوبية في مصر يشيد بجمال الحديقة الدولية: سنعقد حفلات بها قريبا

زار كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية في مصر، جناح كوريا في الحديقه الدولية بمدينة نصر، وأثنى على جماله الرائع والمحافظة عليه، معلنا أنه سيجرى إقامة المناسبات الخاصة بالسفارة داخل هذا الجناح مستقبلا.

كان في استقبال سفير كوريا الجنوبية اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.

مسيرة منظمة الصحة العالمية

وشهدت حديقه الطفل بالقاهرة مسيرة لمنظمة الصحة العالمية تحت مسمى «قول وفعل» يتقدمها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم وقيادات المكتب الإقليمي والدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة لمنطقه الشرق الأوسط.

وبدأت المسيرة في وقت مبكر، بحضور مسؤولي الدول والأعضاء بإقليم الشرق الأوسط وممثلو المنظمات العالمية، وبحضور اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، وتمت المسيرة تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال،محافظ القاهرة.