رئيس تحرير صوت الأمة: إعلام «المتحدة» تعامل مع أحداث غزة باعتباره صوت الضمير العربي

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن قناة القاهرة الإخبارية تعاملت مع أحداث غزة باعتبارها ضمير الصوت العربي، ولأول مرة في أحداث إقليمية يكون هناك إعلام عربي حقيقي، وتمكنت وسائل إعلام الشركة المتحدة من تغيير مزاج القارئ والمتابع العربي والإقليمي، بالإضافة لتثبيت المصطلحات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتى كانت بدأت تغيب عن الفكر العربي، وذلك من خلال التأكيد على الثوابت العربية المرتبطة بالقضية وربطها بالأمن القومي المصري، وهو دور مهم ظهر تأثيره في تعاطي الشارع العربي مع الأحداث.

«المتحدة» تمكنت من نقل صوت الفلسطينيين بمنتهى المصداقية في الإعلام العربي

وأوضح «إدريس» في تصريح لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة تمكنت من نقل صوت الفلسطينيين بمنتهى المصداقية في الإعلام العربي، فكانت الرواية الإسرائيلية دائما هي الغالبة والسائدة ولكن المتحدة تمكنت من التغلب على هذا الأمر وفرضت الرواية الفلسطينية الحقيقية.

تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين

وأشار الكاتب الصحفي يوسف أيوب إلى أن قافلة المساعدات التى أطلقتها الشركة المتحدة بمشاركة المجتمع المصري لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين لها بعد إنساني مهم، ولأول مرة على مستوى العالم تاريخيا تقوم شركة إعلامية كبيرة بهذا الدور، فكل الشركات الإعلامية اقتصر دورها على التناول الخبري والإعلامي فقط للأحداث، لكن الدور الإنساني الذي قامت به المتحدة هو موقف فريد ووقفت بجانب الأشقاء الفلسطينيين بما يؤكد أن المتحدة تعبر إعلاميًا عن الضمير العربي.