توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. تحذير من الرياح واضطراب حركة الملاحة 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود غدا طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفية إلى متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحذير من الرياح واطضراب الملاحة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطة، ويصاحبه اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، بينما تصل ارتفاع الموج في البحر الأحمر من 2.5 متر إلى 3 أمتار.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ27 ساعة المقبلة تتكون الشبورة المائية وحتى يوم السبت المقبل على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأتي درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الاثنين الموافق 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.