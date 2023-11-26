مصير دور طارق عبدالعزيز في مسلسله الجديد.. «ما صورش غير 50% من الحلقات»

كشفت السيناريست أماني التونسي، مصير شخصية الفنان طارق عبدالعزيز بمسلسل «وبقينا اتنين»، وذلك بعد وفاة خلال الساعات القليلة الماضية، داخل لوكيشن العمل.

تفاصيل شخصية طارق عبدالعزيز بمسلسل «وبقينا اتنين» بعد وفاته

وقالت أماني التونسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن طارق عبدالعزيز لم يصوِّر غير 50% من مشاهده بمسلسل وبقينا اتنين، وبالتالي سيتم تغيير مشاهده بالعمل، بالتنسيق مع مخرج العمل طارق رفعت.

مسلسل «وبقينا اتنين» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، يوسف عثمان، عزت زين، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

«المتحدة» تنعى الفنان طارق عبد العزيز

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نعي الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي توفي خلال الدقائق القليلة الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقالت الشركة المتحدة، في بيان: «‏‏‎تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان طارق عبد العزيز، وتتقدم الشركة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرته والوسط الفني، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».