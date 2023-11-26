البرهان و«جبيهو» يتفقان على قمة لرؤساء الإيجاد في جيبوتي لإنهاء الأزمة السودانية

اتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، والسكرتير التنفيذي لتجمع الإيجاد، ورقني جبيهو، خلال زيارته لجيبوتي اليوم الأحد، على أهمية عقد قمة لرؤساء الإيجاد قريبا في جيبوتي لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة في السودان.

المفاوضات مستمرة

وقال إعلام مجلس السيادة، في بيان اليوم الأحد، إن اللقاء تطرق إلى سير المفاوضات غير المباشرة في منبر جدة، والعقبات التي تعترض سبيل الوصول إلى اتفاق.

بحث وقف إطلاق النار

وأكد السكرتير التنفيذي للإيجاد أن وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة ومنازل المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها تشكل اللبنة الأساسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان تمهيدا لحدوث عملية سياسية تشمل الجميع.