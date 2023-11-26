مشاهد صعيدية أبدع فيها طارق عبدالعزيز قبل وفاته.. تعرف عليها

بدأ الفنان الراحل طارق عبد العزيز، ابن محافظة سوهاج، مشواره الفني وفقا لحديث سابق له بمسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل، وقُدمت على المسرح الثقافي المصري، بينما أولى أعماله السينمائية المشاركة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بطولة الفنان محمد هنيدي.

ليبدأ مشواره الفني مقدما العديد من الأدوار، ورغم بدايته بدور الصعيدي بفيلم صعيدى بالجامعة الأمريكية، ولكنه قال بحوار سابق إنه لا يفضل تقديم الشخصية الصعيدية، المرتبطة بنشأته بصعيد مصر، حيث إنها تناولت كثيرا، ولن يقدمها إلا عند وجود اختلاف ليقدم أكثر من 5 شخصيات صعيدية، رأى بها الاختلاف وجسده على الشاشة.

5 مشاهد جسد بها طارق عبدالعزيز الشخصية الصعيدية

وترصد «الوطن» أبرز المشاهد الفنية للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، التي جسد بها الشخصية الصعيدية منها..

-شخصية الصعيدي المضحكة الذي رافق محمد هنيدى «خلف الدهشورى» بطل العمل عام 1998، بفيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية.

-شخصية علي بفيلم دكان شحاتة 2009 زوج شقيقة شحاتة، الفنانة غادة عبد الرازق، الذى ترك بلدته واستقر بالقاهرة.

-شخصية بدير، تاجر السلاح الصعيدي فى مسلسل موعد مع الوحوش عام 2010.

-شخصية الشيخ مواردي، تاجر الدين بالقرية بمسلسل كل ما نفترق عام 2021.

-شخصية حسين بمسلسل خارج السيطرة بحكاية مدد، عام 2022.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وكان تعرض الفنان الراحل طارق عبد العزيز لوعكة صحية مفاجئة في شهر مايو الماضي 2023، خضع على إثرها لعملية قسطرة في القلب وتركيب دعامات، ليتعرض اليوم بشكل مفاجئ للتعب في حوالي الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، وتم نقله للمستشفى، ولكن توفي عن عمر ناهز 55 عاما.