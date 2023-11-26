متحف السويس القومي يستقبل أعضاء مركز شباب الشلوفة في رحلة توعوية

نظم أعضاء مركز شباب الشلوفة، التابع لإدارة شباب الجناين، رحلة إلى متحف السويس القومي، وحديقة الشهداء بالسويس، ضمن خطة النشاط المحلية للمركز.

رحلة العلم وذكريات الانتصارات

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشاب والرياضة في محافظة السويس، إن الرحلة الترفيهية التي شهدها متحف السويس وحيقة الشهداء تعدد أهدافها بين التنزه ومعرفة معلومات تاريخية من خلال زيارة متحف السويس القومي وحديقة الشهداء والتي هي أشهر متنزه في محافظة السويس تحتوي على مساحات خضراء شاسعة وبحيرة صناعية، بالإضافة إلى متحف صغير لذكريات حرب أكتوبر 73، بالإضافة إلى ساحة ألعاب الأطفال والبلياردو والبولينج.

متحف السويس القومي منارة تاريخية

وتابع «الشيمي»، في بيان، أن متحف السويس القومى منارة تاريخية بين الماضي والحاضر، ويحفظ للسويس تاريخها عبر العصور، كما يعد المتحف صرحا ثقافيًا وتاريخيًا يحتضن أرض السويس، وهو أحد أهم الأماكن القومية والسياحية بالمحافظة.

يأتي ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواءعبدالمجيد صقر محافظ السويس واشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة