حفل لتوزيع 25 «جهاز عروسين» للأكثر احتياجا في السويس اليوم

تشهد محافظة السويس اليوم الاثنين، إقامة حفل في صالة أكاديمية النصر للبترول لتوزيع أجهزة على العروسين ضمن قيام محافظة السويس بإدخال الفرحة على الأهالي بالتعاون مع النبك الزراعي المصري.

توزيع 25 جهاز عروسين بالسويس

أعلنت محافظة السويس أنه سيجرى اليوم الاثنين، فعاليات توزيع 25 جهاز عروسين نائب المحافظ مع مسئولي البنك الزراعي المصري الساعة 11.30 في قاعة أكاديمية النصر للبترول.

يدوم الفرح وتوزيع 50 جهاز عروسين

يذكر أن محافظة السويس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قد قاما بتجهيز 50عروس من المقبلات على الزواج من أبناء محافظة السويس، وذلك بتوزيع الأجهزة الكهربائية اللازمة للفتيات، وسط فرحة كبيره لأهالي العرائس، من خلال مبادرة يدوم الفرح، لتجهيز اليتيمات، وذلك بحضور المحافظ اللواء عبد المجيد صقر وممثلي مؤسسة حياة كريمة تزامن ذلك مع عقد فعالية تدريب برنامج مودة، بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم النصيحة لقضاء حياة زوجية على أسس سليمة وبناء أسرة جديدة ودعمًا للفئات الأولى بالرعاية.