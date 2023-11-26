أعمال توفي طارق عبدالعزيز قبل خروجها للنور.. مسلسل وفيلم

توفي منذ قليل، الفنان طارق عبد العزيز أثناء تصويره مسلسل «وبقينا اتنين» الذي من المقرر عرضه مطلع نوفمبر الجاري، حيث توفي قبل دخوله لتصوير أحد مشاهده، وتم نقله فورا لأحد مستشفيات الشيخ زايد، ولكن كان رحل.

مسلسل وبقينا اتنين

وبذلك لن يرى طارق عبد العزيز آخر أعماله، وهو مسلسل «وبقينا اتنين»، ولم يتم حتى الآن حسم مصير دور طارق عبد العزيز في المسلسل إذا كان سيتم توظيف الدور دراميا حسب الأحداث أم يتم تبديل الدور بفنان آخر.

مسلسل «وبقينا اتنين» من نوعية الأعمال الاجتماعية، ويشارك به كل من شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزت زين، ياسر الطوبجي، عمر طلعت زكريا، نانسي هلال، ياسر الطوبجي.

فيلم ألوان

ومسلسل «وبقينا اتنين» ليس العمل الوحيد الذي لم يعرض للراحل، ومن بين الأعمال فيلم «ألوان» الذي تم إنتاجه عام 2022، ويشاركه البطولة كل من منال سلامة ونور إيهاب ومحمود ترك، وتدور الأحداث فى إطار درامي حول طفل سوري غرقت عائلته، ووصل لمصر فتتبناه إحدى الأسر المصرية.