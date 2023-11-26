«المتحـدة» سبـق ومهنيـة.. إعـلام مصـر ينتصـر

تصدرت قناة «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا نيوز» اهتمامات وسائل الإعلام الغربية والعالمية، حيث نقل الإعلام الغربى والعبرى عنهما مشاهد وتفاصيل صفقات تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى، التى تمت بوساطة مصرية، الأمر الذى اعتبره خبراء الإعلام دليلاً على قوة قنوات المؤسسة فى كشف الحقائق، ومهنية تقديمها لتكون مصدر معلومات موثقاً للعديد من القنوات الإقليمية.

قنوات عالمية وعبرية تنقل انفرادات «القاهرة الإخبارية» صوتاً وصورة.. والإعلام الغربى يُشيد بدور مصر

واتجهت أنظار العالم أجمع إلى شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، حيث أجبرت مهنية واحترافية القناة وتغطيتها القناة الدولية CNN على نقل الأحداث ومشاهد نقل المحتجزين الإسرائيليين من غزة إلى رفح من خلال شاشتها، فى انتصار لمهنية القناة، وتأكيد تفردها، وتفرد تغطيتها. وأشادت قناه «بى إف إم» الفرنسية BFMTV، القناة الأكثر مشاهدة بفرنسا، بدور مصر فى التهدئة بقطاع غزة، وبثت مشاهد نقل المحتجزين الإسرائيليين من غزة إلى رفح من خلال قناة «القاهرة الإخبارية». ونقلت القناتان الـ12 والـ13 الإسرائيليتان مشاهد من قناتى «إكسترا» و«الإخبارية»، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية إجراءات فتح معبر رفح وعبور سيارات الصليب الأحمر المحملة بالمحتجزين لدى حركة حماس.

وعلى المستوى الإقليمى، نقلت «سكاى نيوز عربية» تفاصيل أكثر عن العملية من قناتى «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز»، كذلك شبكة قنوات الجزيرة القطرية. كما نقلت وكالات أنباء دولية وشبكات عالمية، ومنها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وقناة «إم إس إن بى سى» الإخبارية الأمريكية، تفاصيل العملية من «القاهرة الإخبارية».

لم تكن هذه المرة الأولى التى تنقل فيها وسائل الإعلام عن قطاع «أخبار المتحدة»، حيث حققت «القاهرة الإخبارية» مجموعة كبيرة من الانفرادات والخبطات الإعلامية، التى أجبرت وسائل الإعلام الدولية على النقل منها، حيث انفردت القناة الإخبارية، على مدار عام منذ انطلاقها، بالكثير من الأخبار والكواليس والصور والفيديوهات المهمة، استطاعت من خلالها أن تخلق لنفسها مكانة عالية بين القنوات الإخبارية العربية، وهو ما ظهر بوضوح فى التصعيد الأخير بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيث أصبحت «القاهرة الإخبارية» مصدراً للمعلومات فى العديد من الأزمات التى مر بها العالم، لتسطر أحرفاً من نور وتاريخاً جديداً للإعلام المصرى، وتعيد له الريادة من جديد.

«هويدا»: وسائل إعلام فرنسية وإسرائيلية نقلت عنها متابعات الهدنة الإنسانية

بدورها، قالت د. هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن تغطية وسائل إعلام غربية لما تعرضه «القاهرة الإخبارية» على شاشتها جاءت نتيجة تميزها بالمبادرة بالتغطية السريعة والمتلاحقة، حيث نقلت عنها وسائل إعلام فرنسية وإسرائيلية الهدنة الإنسانية وإجراءات تبادل الأسرى، وهو ما يعد خطوة إيجابية فى تاريخ التغطية الإخبارية العربية. وأكدت أنه من مظاهر ذلك؛ التغطية المستمرة المباشرة من موقع الأحداث من خلال وجود مراسلى القناة فى موقع الأحداث، لدرجة وصلت إلى فقدان القناة لأحد أعضاء طاقمها الإخبارى، الذى حرص على إمداد الجمهور بالمعلومات وبالبيانات الحقيقية فى وقت لم تلتزم قنوات غربية أخرى بنقل الحقائق، فكانت تغطية «القاهرة الإخبارية» متوازنة وموضوعية وإنسانية عبّرت عن مدى القصف الوحشى على المدنيين فى غزة.

«النحاس»: نقلت الأخبار حصرياً واستضافت أهم المحللين والمتخصصين

وقال د. حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن قنوات «المتحدة» استطاعت أن تؤدى دورها الإعلامى والخبرى فى أحداث قطاع غزة، وما يحدث فى المنطقة، بأعلى معايير المهنية والاحترافية بنقل الأحداث بالصوت والصورة، ونقل الأخبار الحصرية، فضلاً عن إجراء لقاءات مع القيادات المختلفة، وأهم المحللين المتخصصين؛ لتحليل الأخبار أولاً بأول على مدار الساعة.

وأضاف أستاذ الإعلام أن التحدى الحقيقى لقناة «القاهرة الإخبارية» أنها استطاعت خلال مدة وجيزة فى عمر القنوات الإخبارية أن تسبق العديد من القنوات وتتصدر المشهد الإعلامى، وتأتى فى أولويات المشاهد العربى فى حصوله على المعلومات والتغطيات الإخبارية، مؤكداً أنه أثناء التغطية المتميزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، بشأن الهدنة الإنسانية بين فلسطين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، تبين أن تلك القنوات تنقل عن «القاهرة الإخبارية» آخر الأخبار.

من جانبها، قالت د. نهى العبد، أستاذ الإعلام بجامعة بنى سويف، إن المضمون الإخبارى الذى يتسم بتحقيق الصدق قبل السبق والمهنية هو صاحب اليد العليا، موضحة أن هذا ما تقوم به قنوات «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» مثل قناة «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا نيوز».

وأضافت: «فى عصر السماوات المفتوحة وما تبعه مما نعيشه من صحافة المواطن أصبح تزييف الأخبار مهمة صعبة، وأصبحنا نعيش عصراً الصورة فيه بألف كلمة، وبالتالى أطروحة أن الموضوعية خرافة شبه انتهت، وزاد الحديث حول كون الموضوعية طريقاً صعباً لكن يمكن الوصول إليه».

وأشارت أستاذ الإعلام إلى أن ما تتمتع به القنوات الإخبارية المصرية من تميز يسفر عن المشهد الحالى من اعتماد بعض القنوات الغربية، التى تختلف بتوجهاتها الأيديولوجية، على تغطية القنوات الإخبارية المصرية، ومع ذلك تعتبرها مرجعية.