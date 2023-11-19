تعطيل الدراسة غدا.. محافظة جديدة تمنح إجازة للطلاب

أصدرت بعض المحافظات، قرارًا بتعطيل الدراسة غدا، بسبب المنخفض الجوي القطبي، الذي يضرب البلاد، ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تغزر أحيانًا وتكون رعدية في بعض الأحيان، وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وسط تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، ما جعل بعض المحافظات، تتخذ قرارات بتعطيل الدراسة في مدارسها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، حقيقة تعطيل الدراسة غدا الاثنين بالمحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها، في كل مكان، لكي تستعد الأسر وأبنائهم للمدارس في حالة عدم وجود تعطيل.

تعطيل الدراسة غدا الإثنين

وأصدر حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، قرارا يفيد تعطيل الدراسة غدا الاثنين، في جميع مدارس المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتأثر المحافظة بالمنخفض الجوي القطبي، الذي يتسبب في حدوث سيول على منطقتي شمال ووسط سيناء.

هل يوجد مدارس غدا 2023

وأوضح وكيل تعليم شمال سيناء، إنّه لا يوجد مدارس غدا الاثنين 2023، في كل أرجاء الإقليم، وكذلك التعليمية والدواوين، فضلًا عن تعليق كل الانتقالات داخل المحافظة، عدا الضرورية منها، مشددًا على عدم حدوث أي مشاكل في المدارس اليوم الأحد، رغم سقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم.

تعطيل الدراسة في مطروح غدا

وأعلنت محافظة مطروح، في بيان لها، تعطيل الدراسة غدا الإثنين، ضمن قرارات تعطيل تعطيل الدراسة في مصر غدا، لتصبح ثاني محافظة تعلن تعطيل الدراسة بعد محافظة شمال سيناء، فيما لم يصدر أي قرار بتعطيل الدراسة غدا في القاهرة، بل أعلنت مديرية التربية والتعليم انتظام الدراسة بكافة المدارس.

محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة

ونفى محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة غدا الإثنين، لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء حالة الطقس في الإسكندرية، مؤكدًا على انتظام الدراسة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين، والتي من المقرر أن سقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط الرياح وارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية وانخفاض درجات الحرارة.