منطقة السويس الأزهرية تقيم ورشة عمل حول المناهج لمعلمات رياض الأطفال

أقامت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال العاملين في المعاهد المختلفة التابعة للمنطقة تحت إشراف مدير عام العلوم الثقافية بالمنطقة بهدف التدريب على خريطة المناهج.

ورشة العمل تحت إشراف رئيس منطقة السويس الأزهرية

عقدت إدارة رياض الأطفال بمنطقة السويس الأزهرية، بعقد ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال، مع آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، حول خريطة المنهج لمرحلة رياض الأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، وبإشراف الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية.

إعداد خريطة مناهج رياض الأطفال

وأعلنت منطقة السويس الأزهرية أن ورشة العمل قد تضمنت التدريب على كيفية إعداد خريطة مناهج رياض الأطفال طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لرياض الأطفال، وكذلك كيفية التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة العمرية، وتنمية مهاراتهم من خلال رفع كفاءة معلمات رياض الأطفال.

وقد تناقشت آيات محمد مع المعلمات واستمعت إلى مقترحاتهن حول تطبيق ورشة العمل بروضات معاهد منطقة السويس الأزهرية.