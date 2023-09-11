رياح مثيرة للرمال والأتربة.. هل تشهد القاهرة عاصفة ترابية؟

حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية تسيطر على طقس البلاد خلال الأيام المقبلة نتيجة لتأثرها بالعاصفة دانيال، إذ تُشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتقدم الرمال المثارة الآن لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن مستوى انخفاض الرؤية الأفقية الآن سجلت على القاهرة الكبرى 4000 متر، والإسكندرية 500، بحسب محطات الرصد التابعة لهيئة الأرصاد، مشيرة إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

هل تشهد القاهرة عاصفة ترابية اليوم؟

ونظرًا لانتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتقدمها نحو القاهرة، توقع الكثيرون من المواطنين تعرض القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية إلى عاصفة ترابية، فإنّ هيئة الأرصاد الجوية نفت تعرض القاهرة لعاصفة ترابية، مشيرة إلى أنّ نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة لا يصل إلى حد العاصفة.

تأثير العاصفة دانيال

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت صور للأقمار الصناعية الرمال المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية، وخاصة سيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية، ويصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتقدم الرمال المثارة؛ لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، إضافة إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

وحول تحركات العاصفة دانيال، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دخلت السواحل الشمالية الغربية للبلاد، مشيرة إلى أنّ قوتها ستبدأ في الانخفاض وتتحول لمنخفض جوي متعمق إلى حد بعيد في غرب البلاد، ويقابلها منخفضان جويان على سطح البحر المتوسط وطبقات الجو العليا.