ياسر القاضي: الدولة حفزت شركات الاتصالات لزيادة استثمارتها في مصر

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، الدولة حفزت شركات الاتصالات لزيادة استثمارتها في مصر فيما يخص تراخيص شركات المحمول.

وتابع «القاضي»، خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: طرحنا رخصة جديدة لشركات المحمول تضمن للدولة أن تكون هي المنظم لقطاع الاتصالات.

السيسي يدعم ملف الاتصالات

وأضاف: «لو لم يكن لدينا الجزء الفني ما كنا سنعمل على الجزء السياسي، وهذا أحد الأهداف والاستراتيجيات المهمة التي عرضت على رئيس الجمهورية والذي أعطى الضوء الأخضر والدعم الكامل لهذا الملف، وهذا الملف كان يتداخل مع بعض الهيئات المهمة ومنها مؤسسات الأمن القومي، والحقيقة الرئيس السيسي كان داعمًا لهذا الملف بشكل كبير، وحولنا هذا التحدي لفرصة اقتصادية وكان الناتج القومي له 2.2 مليار دولار من ضخ النقد الأجنبي للدولة المصرية، ودفعته الشركات الخاصة للدولة، لأن الشرط في الترخيص كان أن كل الأموال تأتي من فروع الشركة في الخارج».

وتابع: «هذه الشركات عالمية ولابد أن نستفيد من النقد الأجنبي، وبعدها حصلنا على 1.2 مليار دولار دخل غير مباشر من الشركات عبر أجهزة للدولة فوق الدخل الرسمي الـ2.2، وبالتالي الإجمالي يكون 4 مليارات دولار، وهذا من أوائل الجزء الخاص بالاستثمارات المباشرة للعملة الأجنبية لمصر».