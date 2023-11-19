وزير الاتصالات: نستهدف وصول صادراتنا الرقمية لـ9 مليارات دولار في 2026

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، منها شركات أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية وسعودية، أقامت مركزا للتعهيد في مصر.

حجم الصادرات الرقمية في 2022

وأضاف «طلعت»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الصادرات الرقمية بلغت في العام المالي 2022-2023، الذي انتهى منذ أشهر 4.9 مليار دولار، والوزارة تستهدف أن تتجاوز الصادرات الرقمية في 2026، 9 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توفير أكثر من 460 ألفا إلى 500 ألف فرصة عمل في هذا المجال بنهاية 2026، للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فرص عمل لكل الخريجين بمجال الاتصالات

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن رئيس الوزراء شدد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مقتصرا على خريجي الهندسة وعلوم الحاسبات، بل أصبح هناك فرصة عمل في القطاع للخريجين كلهم من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية، كما أصبح القطاع يتسع لشباب حديثي التخرج، ولمن يرغب في تغيير مساره المهني بعد 5 أو 10 سنوات.