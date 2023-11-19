رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الاتصالات: نستهدف وصول صادراتنا الرقمية لـ9 مليارات دولار في 2026

كتب:

محمد عزالدين
10:51 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، منها شركات أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية وسعودية، أقامت مركزا للتعهيد في مصر.

حجم الصادرات الرقمية في 2022

وأضاف «طلعت»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الصادرات الرقمية بلغت في العام المالي 2022-2023، الذي انتهى منذ أشهر 4.9 مليار دولار، والوزارة تستهدف أن تتجاوز الصادرات الرقمية في 2026، 9 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توفير أكثر من 460 ألفا إلى 500 ألف فرصة عمل في هذا المجال بنهاية 2026، للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فرص عمل لكل الخريجين بمجال الاتصالات

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن رئيس الوزراء شدد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مقتصرا على خريجي الهندسة وعلوم الحاسبات، بل أصبح هناك فرصة عمل في القطاع للخريجين كلهم من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية، كما أصبح القطاع يتسع لشباب حديثي التخرج، ولمن يرغب في تغيير مساره المهني بعد 5 أو 10 سنوات.

اقرأ المزيد:

وزير الاتصالات: تسجيل 7.5 مليون مواطن بمنصة مصر الرقمية

وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية تصل إلى 3.2 مليار دولار في 2023 (فيديو)

مدبولي: الرئيس السيسي يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية كبيرة

هاني محمود يكشف كواليس فترة توليه وزارة الاتصالات في حكومة الإخوان

وزير الاتصالات الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمّر 70% من الشبكة 

عودةٌ جزئية لخدمات الاتصالات في بعض مناطق قطاع غزة

عودة الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في مناطق متفرقة بقطاع غزة
بقلم محمد عزالدين