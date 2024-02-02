الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة محل تجاري حتى لا تتعرض للمساءلة

حدد قانون المحلات العامة، الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة محل تجاري، سواء كان المحل المطلوب ترخيصه موجود داخل عقار مرخص أو غير مرخص وما زال تحت وضع التقنين، إضافة إلى عدد إضافي من المستندات المطلوبة لترخيص الأنشطة الصناعية للمحافظة على السلامة العامة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة محل تجاري في عقار مرخص

هناك عدد من المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة محل تجاري، وهي مطلوبة من المواطنين الراغبين في افتتاح مشروعات صغيرة عليهم استيفائها، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، وهي كما يلي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عاما.

- شهادة صحية للعاملين، وهي مرتبطة بالمحلات التي تقدّم مأكولات ومشروبات.

- توكيل من صاحب المحل، حال عدم تغيب صاحب الرخصة نفسه.

- إذا كان طالب الترخيص غير مصري الجنسية، يجب تقديم صورة من جواز السفر والاطلاع على الأصل، وموافقة وزارة العمل.

- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار.

- أن يكون عقد الايجار ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، وأن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

- رخصة البناء الخاصة بالعقار الواقع فيه المحل التجاري.

- رسم توضيحي موضحا به موقع المكان على أن يتضمن اسم الحي أو المنطقة والشارع ورقم العقار.

- إذا كان المحل مسجل باسم سيدة، يتم تقديم أصل وصورة الوكالة الشرعية وهوية صاحب الوكالة.

- أما إذا كان المحل تحت إشراف إحدى الدوائر الحكومية «المجلس الحسبي» لتحت السن القانوني، يجب إحضار أصل وصورة من الترخيص، شرط أن يكون ساري المفعول.

- أن يكون الاسم التجاري للمحل مدون باللغة العربية.

- يتم تقديم الملف إلى الأقسام المختصة في الحي التابع له المحل.

ترخيص محل تجاري في عقار غير مرخص

- صورة من ترخيص البناء الخاص بالعقار الكائن به المحل إن وجد.

- صورة من شهادة تصرفات عقارية أو ما يعادلة من مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، على ان يكون فيه تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار.

- المستندات الدالة على الإجراءات القانونية «محاضر المخالفات» الخاصة بالعقار الكائن فيه العقار.

- عقود البيع المشهرة الخاصة بالمحل أو الإيجار على أن يكون مثبت فيه التاريخ بالشهر العقاري.

حالات يجوز فيها إلغاء رخصة محل

وأوضح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الحالات التى يجوز فيها إلغاء رخصة المحل التجاري وهي كما يلي.

- حالة إزالة المحل أو نقله إلى مكان آخر.

- لو قام صاحب الرخصة بوقف الترخيص، وأبلغ المركز المختص بذلك.

- وقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين، دون أسباب مقبولة وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

- حالة إجراء تعديل في النشاط المرخص به.

- إذا أصبح المحل يشكل خطرا على الصحة أو الأمن أو السلامة.

- لو أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات.

- حالة صدور حكم قضائي بإغلاق المحل أو بإزالته.

مستندات خاصة مطلوبة من طالب رخصة لأنشطة صناعية

وهناك عدد من الأوراق والموافقات المطلوبة من جانب طالبي الرخصة لأنشطة صناعية، تتضمن ما يلي.

- موافقة الدفاع المدني والحريق لكل الأنشطة المطلوبة لترخيص محل.

- موافقة الصرف الصحي للأنشطة الصنايعة، التي ينتج من تشغيلها رواسب.

- موافقة الأمن الصناعي للأنشطة الصناعية.

- موافقة وزارة البيئة للأنشطة التي تؤثر على البيئة.

- موافقة المعمل الكيميائي للأنشطة الكيماوية.

- موافقة رسمية من وحدة مكافحة التزييف والتزوير بمديرية الأمن، بالنسبة لأنشطة المطابع ونسخ الرسائل العلمية.

- موافقة معتمدة من إدارة العلاج الحر بالشؤون الصحية بالنسبة لمحلات بيع وشطف النظارات.

- موافقة من الإدارة العامة للمرور بالنسبة للأنشطة التي تشغل الطريق العام.