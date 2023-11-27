«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرين حاشدين لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

يواصل حزب مستقبل وطن عقد المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة في مختلف المحافظات؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأكيد حجم الإنجازات المبذولة خلال السنوات الماضية على أهالي المحافظات.

مؤتمرات مستقبل وطن

وضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لحزب مستقبل وطن في المحافظات، ينظم الحزب مؤتمرين آخريين اليوم الإثنين، وذلك في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وآخر في مدينة طما بمحافظة الفيوم؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، أمس الأحد، برئاسة الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بمحافظة الأقصر مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره الآلاف من المواطنين والأهالي وأعضاء الحزب بالمحافظة، إذ أعلنوا خلال المؤتمر تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحضر المؤتمر الذي عقد بنادي المدينة المنورة بمدينة الأقصر، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب والإعلامي مصطفي بكري وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي محافظة الأقصر.

حزب مستقبل وطن يدعم السيسي

وبحضور 20 ألف مواطن، عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، برئاسة النائب محمد المرشدي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات وذلك في مدينة ميت غمر.

وشارك في المؤتمر الجماهيري، بالأمس، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش، والنائب جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة.