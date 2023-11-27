نقيب صيادلة الغربية يحذر من حقنة البرد: غير فعالة وتسبب أمراضا خطيرة

حذر الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية، من إعطاء حقن البرد للمرضى، مشددًا على أن هذه الحقن غير فعالة في علاج نزلات البرد، بل قد تسبب مضاعفات خطيرة.

أضرار حقنة البرد

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حقنة البرد تسبب قصورا في وظائف الكبد والكلى، وتصل أحيانا للفشل الكلوي وحدوث قرح ونزيف في المعدة، ومشاكل خطيرة على الجهاز التنفسي، وارتفاع الضغط والسكر وخلل في جهاز المناعة وهشاشة العظام، وأحيانا تكسير في كرات الدم.

وتابع: «نسعى دوما إلى رفع الوعي الصحي، ونشر التثقيف الصحي لكل من الصيادلة والمرضى، ونثق تماما في صيادلة مصر فى تقديم خدمة طبية متميزة لأهالينا».

ووجه نصائح للمصابين بـ البرد اتباع الآتي:

1- الحرص على أخد المشورة الطبية من الطبيب والصيدلي فقط.

1- الإكثار من شرب السوائل الدافئة التي تخفف الأعراض.

علاج نزلات البرد

3- استخدام الفيتامينات الطبيعية في الأكلات والسوائل التي تحتوي علي فيتامين سي وعنصرية الزنك، أو الحصول عليه من الأدوية التي تحتوي على هذه المواد.

3- في حالة ارتفاع الحرارة الشديدة استخدام مادة البارسيتامول الآمنة والفعالة في السيطرةعلى ارتفاع درجة الحرارة، وتخفيف أعراض البرد.

4- في حالات الرشح والاحتقان الشديد ينصح باستخدم بعض مضادات الحساسية التي لا تسبب النعاس.

5- الحرص على تلقي التطعيمات الدورية، وخاصة من المرضى التي عندهم مشكلات صحية، لتجنب تكرار الإصابات المتكررة بنزلات البرد.