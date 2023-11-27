آخر موعد للتقديم في 5900 وظيفة.. رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل، استمرار تلقي طلبات الحصول على وظائف، ضمن 5900 وظيفة أعلنتها الوزارة، مطلع الشهر الجاري، بالقطاع الخاص للشباب، وبمرتبات تتراوح من 3000 إلى 10 آلاف جنيه حسب الخبرات والمؤهلات الدراسية، والتقديم في مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو مقار مكاتب العمل بالمديريات بالقاهرة والمحافظات، قبل نهاية الشهر الجاري.

آخر موعد للتقديم بأوراق الحصول على الوظيفة

ونوهت الوزارة، إلى أنّ آخر موعد للتقديم بأوراق الحصول على هذه الوظائف، نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أنّ الإدارة العامة للتشغيل، تجهز لإعلان وظائف جديدة خلال شهر ديسمبر المقبل، في إطار النشرة القومية للتشغيل.

والوظائف المتاحة في محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية ودمياط وبورسعيد والشرقية والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسيوط، والفيوم »، كما يلي:

- 210 فرص عمل بشركة جي فور إس، وتطلب أفراد أمن بمواقع (طريق السويس- طريق العين السخنة - شيراتون هايبر ماركت- محطات كهرباء تحت الإنشاء) .

- 225 فرصة عمل بصيدليات العزبي في مدينة نصر (صيدلي- مساعد صيدلي - محضرات طبية وصيدلية- إداريين).

- 45 فرصة عمل بشركة ديما للتعبئة والتغليف في العجوزة بمحافظة الجيزة.

- 1150 وظيفة بشركة حراسات بالقاهرة والتوزيع حسب المناطق المتاحة.

- 600 وظيفة بشركة فينكس للحراسات بالقاهرة.

- 300 فرصة عمل بشركة أس أي وايرينج سيستم إيجيبت.

- 100 فرصة عمل بشركة كان ستار بالقاهرة.

مهندسين ميكانيكا وكهرباء

- 7 فرص عمل بشركة أميانتيت مصر للفيبر جلاس، وتطلب مهندسين ميكانيكا وكهرباء.

- 70 فرصة عمل (عمال وفنيين) بشركة ميانتيت مصر للفيبر جلاس.

- 47 فرصة عمل بشركة سيناء للأمن.

- 120 فرصة عمل بشركة وسيلة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

- 200 فرصة عمل بشركة جراند سيرفس لألمن والخدمات.

- 415 فرصة عمل بشركة إيدن الدارة المشروعات، إحدى شركات حسن علام للإنشاءات .

-750 فرصة عمل بشركة فيجن لخدمات الأمن بالجيزة .

- 100 فرصة عمل بشركة نسور جروب الأمن والحراسة .

- 100 بشركة جي اس لخدمات الحراسة بالقاهرة .

- 400 فرصة عمل بشركات أمن.

- 300 فرصة عمل والتدريب للاستشارات JUST- h/r.

- 300 فرصة عمل فرد أمن سترونجر للأمن والحراسة .

- 300 فرصة عمل للشرقية لصناعة الحلويات والشوكولاتة كوفرتينا.

- 650 فرصة عمل العربية لمنتجات الألبان دانتيل سالمتكس والوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف وسويلم للمواسير الفخار ومصنع الصعيدي وكيرسيرفيس للأمن والحراسة بالفيوم وشركة يوني فيرسال بورسعيد ومصر لتأمينات الحياة وكوفيرا لتصنيع وتجميع فلز المياه وكوين لاند للأسمدة والكيماويات.