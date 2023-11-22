فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة، توافر فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة برواتب مجزية بإحدى الشركات الخاصة خلال يوم توظيفي مفتوح اليوم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عبر مبادرة توظيف مصر.

وضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، ترصد السطور التالية الوظائف المطلوبة وشروط التقديم وكيفية التقديم ومقر انعقاد اليوم التوظيفي، كما يلي.

الوظائف الشاغرة

- بائعو جزارة وبقالة وخضار وفاكهة وعطارة.

- أفراد أمن وكاشير ومنسق ممرات ومحضر طلبات.

- أخصائي تسويق ومسؤول استلام ومراقب مخزون.

شروط التقديم للوظائف

- مؤهلات عليا ومتوسطة وغير متاح العمل للطلاب.

- السن المطلوب من 20 إلى 40 عاما ويشترط موقف واضح من التجنيد.

مميزات العمل

- رواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي.

- وجبات غذائية وسكن مجهز.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنّ اليوم التوظيفى يبدأ اليوم من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا بمركز شباب كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنّه على الراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية.

https://forms.office.com/r/AWVjxiaVYR

وللراغبين في معرفة المزيد من الوظائف عليهم زيارة موقع توظيف مصر عبر الرابط التالي:

https://tawzeefmasr.com