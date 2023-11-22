فرص عمل دون مؤهل براتب يصل إلى 5500 جنيه.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر..

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف المطلوبة، وشروط وكيفية التقديم، وأماكن العمل ،بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

1- عمال بقسم الطباعة.

2- عمال بقسم بلاستك.

3- عمال بقسم تعبئه وتغليف

4- مراقبين أمن

5-مشرفين أمن - ذكور و إناث

أماكن العمل:

6أكتوبر - محافظة الجيزة

متطلبات الوظيفة:

-لا يشترط مؤهل

-يجيد القراءة والكتابة

-السن من 18 الى 45 سنة

مميزات الوظيفة:

الراتب: من 3900 الي 5500

-وجبة يوميا

-مواصلات

-خطوط تليفونات

-الإجازة الأسبوعية: الجمعة و السبت حسب احتياج العمل

- تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص

كيفية التقديم على الوظائف

نوهت وزارة الشباب والرياضة،أنه على الراغبين فى التقديم على الوظائف

ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/bhzSYLS08c

ولأي استفسار يرجى التواصل للاتصال على واتس آب: 01033828764 / 01274023114

ولمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر:

https://tawzeefmasr.com