أستاذ في العلوم السياسية: ضغوط أمريكية على إسرائيل لمد الهدنة في غزة

قالت الدكتورة غادة جابر، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمد الهدنة الإنسانية على قطاع غزة.

مد الهدنة والتهدئة بين الجانبين

وأضاف خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حماس تطلب يومين مقبلين لمد الهدنة والتهدئة بين الجانبين، موضحة أن هناك مساعي دولية لوقف إطلاق النار بشكل نهائي.

الولايات المتحدة الأمريكية تواجه انتقادات بعد كشف الحقائق الدولية

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه انتقادات وخاصة لإدارة جو بايدن بعد كشف الحقائق الدولية، منوهة بأن نبرة العالم تغيرت منذ اندلاع طوفان الأقصى، بسبب المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأطفال وكبار السن والنساء، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

وكان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قد صرح إن تخصيص إسرائيل أموالا جديدة للاستيطان غير القانوني ليس دفاعا عن النفس، ولن يجلب الأمن.

وفي سياق آخر، قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك فريقا تابعا لنا يتابع تدفق المساعدات ونعمل على توزيعها في مراكز الإيواء والمستشفيات.