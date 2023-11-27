الأرصاد تحذر : تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة .. عاجل

أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أنّ الأجواء الشتوية تسيطر على طقس الساعات المقبلة، على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس لطيف خلال ساعات النهار على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، في حين تسود أجواء مائلة للبرودة مع بداية ساعات المساء، وباردة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ البلاد تتأثر حاليًا بمرتفع جوي وكتل هوائية آتية من جنوب شرق أوروبا على البحر المتوسط، تزامنًا مع وجود كتل هوائية جنوبية مصحوبة بنشاط للرياح الشمالية.

«غانم»: استمرار نشاط الرياح في معظم المحافظات

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة قناة «dmc»، إنّ طقس الغد، سيشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ3 درجات مقارنة بأمس، مع اعتدال سرعات الرياح بشكل كبير، لتصبح الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بداية من الغد، التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية، لكنها غير مثيرة للرمال والأتربة، لافتة إلى وجود اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

ومن المتوقع سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية مثل محافظتي مرسى مطروح والإسكندرية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس الموافق 30نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.