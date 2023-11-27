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جهاز حدائق العاصمة يشدد على الانتهاء من أعمال مشروع وحدات «سكن الكل المصريين»

كتب:

أيمن حمزة
10:44 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
قيادات الإسكان

قيادات الإسكان

تابع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، الأعمال الجاري تنفيذها للطرق وتنسيق الموقع بمشروع الوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة.

وتفقد المهندس عمار مندور، ومرافقوه، أعمال توريد المعدات والآلات اللازمة لاستكمال أعمال الطرق، والخامات اللآزمة لفرد طبقة الأساس، وتوزيع الإنترلوك اللازم لاستكمال الأعمال، وذلك بحضور جهات الإشراف، والمسئولين بالجهاز.

وشدد على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، والإلتزام بالمواصفات الفنية، مؤكدا ضرورة تكثيف الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة من طرق وأرصفة وإنترلوك، وتوفير الخامات اللآزمة.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل بالطريق الإقليمى، وطريق 58، وطريق 50، ويجرى حاليا العمل بأول ميدان بالمرحلة الخامسة بمنطقة سكن لكل المصريين  بمحور محدودى الدخل، وجارٍ استكمال شبكة الطرق بالمدينة الرئيسية، والفرعية.

وشدد على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات العاملة لزيادة نسب الإنجاز، وإنهاء تلك الطرق، مضيفا أنه جارٍ استكمال أعمال ترقيم العمارات بالمناطق الي جرى الانتهاء من تنفيذها تيسيرا على السكان.

ووجه المهندس عمار مندور، العاملين بإدارة الزراعة بسرعة تجهيز المناطق لأعمال تنسيق الموقع والزراعات، حتى يتسنى تسليم الوحدات للحاجزين، والاهتمام بصيانة، وري المساحات المزروعة. 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.