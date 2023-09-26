أسرع استعلام عن المخالفات المرورية.. في 5 خطوات بسيطة

‎يقدم موقع بوابة مرور مصر، الطريقة المثلى لإجراء أسرع استعلام عن المخالفات المرورية، وذلك عن طريق رقم اللوحة، ويمكن كذلك التظلم على قيمتها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية خطوات أسرع استعلام عن المخالفات المرورية، ضمن خدماتها المقدمة للقراء.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المروية بشكل سريع ويسير عن طريق الدخول على رابط موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور.

- ثم اضغط على أيقونة «الاستعلامات».

- ثم اختر «الاستعلام عن مخالفات رُخَص المركبات» أو «مخالفات رخصة المرور».

- أدخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها، وهي: رقم لوحة السيارة وحروفها.

- اضغط على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وسظهر لك قيمة المخالفة، ويمكنك سدادها إلكترونيا.

كيفية تقديم تظلمات مخالفات المرور 2023

وإذا كنت في حاجة إلى تقديم تظلمات مخالفات المرور، فيمكن فعل ذلك عن طريق الدخول نفس الموقع، وذلك في حالة كان التظلم على رخصة القيادة أو رخصة السيارة، وإليك الخطوات:

- من نفس الموقع انقر على تظلمات مخالفات المرور.

- ثم اضغط على «مخالفات رخص المركبات» أو «مخالفات رخص القيادة»، حسب نوع المخالفة الموقعة عليك.

- سجل الرقم القومي والبيانات المطلوبة.

- إذا كان تظلمك على مخالفات رخص القيادة، ثم بتسيجل أرقام اللوحة وحروفها.

- أما في حالة تقديم التظلم على مخالفات رخصة المركبة، اضغط على أيقونة «إجمال المخالفات».

- ستظهر لك المخالفات الموقعة على رخصتك، حدد نوع المخالفة المرغوب تقديم التظلم عليها ثم اضغط على «تظلم».

- اضغط على مواقع على شروط الخدمة الظاهرة في النافذة الجديدة.

- قم بتسجيل البيانات المطلوبة واضغط إرسال.

- ستظهر لك صورة الإيصال الخاص بالتظلم ورقم الطلب للمتابعة على النتيجة.