استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا.. خطوات بسيطة

أتاحت النيابة العامة خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، من خلال موقعها الإلكتروني، حتى يستطيع المواطن معرفة القيمة المالية للغرامات المسجلة عليه، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

واستعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة متاح إلكترونيا، ويمكن للشخص باستخدام الهاتف المحمول معرفة المخالفات المرورية فى أسرع وقت وبطريقة سهلة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة كالتالي:

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.

- الدخول على أيقونة خدمات نيابات المرور.

- تظهر لك خدمات الاستعلامات والتصالح الفوري والدفع والتظلمات وخدمات متابعة الطلبات.

- على الشخص الضغط على استعلامات.

- تحديد نوع الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- اختيار إما مخالفات رخص المركبات، أو مخالفات رخص القيادة.

- إدخال عدد من البيانات الخاصة بالرخصة المراد الاستعلام عنها.

- حال الرغبة في الاستعلام بالحروف والأرقام، يتم الضغط على الايقونة الخاصة بذلك.

- يتم إدخال رقم الرخصة ثم حروف السيارة.

- حال الرغبة في الاستعلام عن المخالفات المرورية على السيارة بالأرقام فقط.

- يتم إدخال رقم الرخصة، ثم اختيار المحافظة التابعة لها رخصة السيارة، ثم تحديد نوع الترخيص.

- الدخول على أيقونة إجمالي المخالفات.

- ظهور بيانات المخالفات المسجلة عليه.

- حال الرغبة في دفع قيمة المخالفات، يقوم الشخص بالعودة للقائمة الرئيسية الخاصة بمخالفات المرور.

- الدخول على دفع قيمة المخالفات.

- اختيار طريقة الدفع المناسبة للشخص.