«مياه الغربية» يعلن حصول الخط الساخن 125 على جائزة مصر للتميز الحكومي 

قدم الدكتور المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، العضو المنتدب، التهنئة للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والخط الساخن، بعد حصول إدارة الخط الساخن 125 على جائزة مصر للتميز الحكومي.

جاء ذلك عقب تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الشركة القابضة لمياه الشرب، بمجالي خدمة العملاء والخط الساخن، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور رؤساء الشركات التابعة.

الجائزة جزءا مهما في تحقيق رؤية الدولة المصرية

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن جائزة التميز الداخلي التي أطلقتها الشركة القابضة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، ممثلة في إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، تشكل جزءا مهما من رحلتنا نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير المرافق والبنية التحتية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية.

يذكر أن الخط الساخن 125 الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، يترأسه المهندس محمد أشرف، وهناك عمل على مدار الساعة في تلقى شكاوى المواطنين، بشأن أعطال مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق مدن ومراكز وقرى المحافظة، ويجري التعامل معها بشكل فوري، والعمل على حلها.